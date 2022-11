Il Belgio batte un bel Canada che avrebbe meritato molto di più

Il Belgio candidato per la vittoria finale fatica tanto per avere la meglio del Canada che esce battuto per 1-0. Ma la squadra del terzino del Bayern Davies recrimina parecchio per aver fallito un rigore calciato male dallo stesso calciatore e poi per una serie di sviste arbitrali. Sul finire della prima frazione nell'unica vera azione pericolosa il Belgio passa con Batshuayi. Nella ripresa il copione non cambia, il Canada attacca ma non trova la rete del pari. Il Belgio soffre ma vince. Resta la bellissima prova dei canadesi che però non portano a casa nulla.