Il dubbio di Abraham: “Nigeria o Inghilterra? Non ho ancora deciso per quale Nazionale giocherò…”

Momento d’oro per la stellina del Chelsea Tammy Abraham. Il giovane attaccante classe 1997 è andato a segno anche nell’ultimo match disputato dai suoi in Champions Leagye contro il Lille. Un gol, l’ottavo in 10 apparizioni stagionali, che ha messo la cieliegina sulla torta ad una giornata speciale: quella del suo compleanno.

Ma tra le tante notizie positive, c’è ancora un dubbio da sciogliere nel futuro del giovane attaccante: per quale Nazionale deciderà di giocare?

SCELTA – Come scrive la BBC, infatti, Abraham è idoneo a giocare con la Nigeria, nonostante abbia già vestito la maglia dell’Inghilterra nei tre livelli delle Nazionali (U18, U19, U21). Nelle ultime ore tra i temi ricorrenti in casa Chelsea c’è proprio la decisione del calciatore a cui lui stesso ha dato una risposta, ancora piuttosto vaga: “Non ho ancora preso una decisione. Mi sto concentrando sul club”, ha detto l’attaccante. “È sempre un privilegio essere desiderato da entrambe le Nazioni. Le adoro entrambe ma al momento sto lavorando per fare bene al Chelsea, quando verrà il momento deciderò. Sono cresciuto in una zona in cui ci sono diversi background culturali. Sono pienamente consapevole che la Nigeria è un Paese enorme…”. Insomma, porte aperte a tutto o, forse, Abraham sta solo aspettando di capire se il ct Southgate lo convocherà per le prossime sfide di qualificazione ad Euro 2020. La lista dovrebbe essere diramata nelle prossime ore.