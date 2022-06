Il Galles batte l’Ucraina e va al Mondiale

Decisivo un gol di Bale su punizione deviato nella propria porta da Yarmolenko

Con un gol su punizione di Bale (deviato da Yarmolenko) nel primo tempo, il Galles ha battuto a Cardiff l'Ucraina per 1-0 e guadagnato il pass per il Mondiale. Dopo 64 anni la compagine gallese ha ottenuto il passaggio nella fase finale di un Mondiale e lo ha fatto davanti al proprio pubblico in delirio dopo il 90'. Partita molto bella e combattuta con le due le squadre che non si sono risparmiate. Vince il Galles ma onore all'Ucraina che ha perso una grande occasione ma oggi in campo ha dato tutto.