Il portiere del Cile a Messi: “Che faccia tosta a parlare di arbitri, l’Argentina come ha vinto i mondiali?”

Le stoccate per Leo Messi arrivano anche dal portiere del Cile Johnny Herrera, 38enne dell’Universidad de Chile, che ci è andato giù in maniera particolarmente pesante: “Che faccia tosta che ha avuto nel parlare di arbitri, sapendo come hanno vinto i due mondiali: uno sotto dittatura, l’altro con un gol di mano. Ora che ha perso si va a lamentare…”. Ricordiamo che la Pulce aveva dichiarato, dopo l’espulsione nella finalina della Copa America, che era stato organizzato un complotto per far arrivare il Brasile – padrone di casa della competizione – alla finale prima e al trionfo poi. Per tali ragioni l’argentino rischia una sanzione pesante da parte della Conmebol, che ha preso nota di tali frasi diffamatorie e le sta valutando.