Il Portogallo chiude i voli per l’Italia, azzurre bloccate

Il Coronavirus ha fatto sì che alcuni stati bloccassero i voli da e per l’Italia. Dopo la Spagna, anche il Portogallo ha seguito l’esempio e per tale ragione anche i match europei che riguardano gli incroci di squadre spagnole e italiane sono stati rinviati.

AZZURRE BLOCCATE – Le restrizioni riguardo ai voli per il nostro Paese hanno conseguenze anche per la nazionale femminile di calcio. Le azzurre allenate da Milena Bertolini si trovavano infatti in Portogallo per partecipare alla prestigiosa Algarve Cup. Il match in programma era la finale con la Germania, ma il diffondersi del virus ha fatto così che competizione fosse annullata. Le azzurre sarebbero dovute decollare dal Portogallo alle 9, ma le restrizioni hanno impedito alla squadra di lasciare il Portogallo.