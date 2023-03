Il primo Portogallo di Roberto Martínez: Cristiano Ronaldo c’è

LE CERTEZZE - Nell'elenco figurano i nomi di alcuni calciatori esperti come quello di CR7, ma anche Pepe e Rui Patricio. Cristiano Ronaldo rimane quindi una delle fondamenta del Portogallo anche se, probabilmente, occuperà un ruolo più "carismatico". La leggenda di Real Madrid, Juventus e Manchester United difficilmente riuscirà a partire titolare assoluto per il nuovo ciclo lusitano, piuttosto è favorito per quello di "uomo spogliatoio".

I CONVOCATI - Se il nuovo CT vuole comunque affidarsi alle certezze del passato, dall'altro lato riconosce come il Portogallo presenti diversi giovani di prospettiva. Dal nome di Rafael Leao che attende di esplodere definitivamente con la maglia della Nazionale, ma anche quelli di Joao Felix e Gonçalo Ramos. Passando per giocatori rinati come Joao Mario ed ottime promesse come Vitinha.