Infortunio Zaniolo, arriva l’augurio del ct Mancini: “Forza Nicolò. Ti aspetto…”

Arrivano parole importanti per Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma e della Nazionale italiana. A mandare un messaggio al giocatore infortunatosi ieri nel corso di Roma-Juventus, è il ct azzurro Roberto Mancini, presente ieri all’Olimpico per la sfida di campionato della 19^ giornata.

Attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter il ct Mancini, tra i primi a puntare forte sulle qualità di Zaniolo, ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento al giovane calciatore che dovrà essere operato nelle prossime ore al ginocchio: “Forza Nicolò! Ti aspetto in campo più determinato che mai”. Queste le parole del ct per il centrocampista. Messaggio chiaro anche in vita degli Europei.