Inghilterra, Foden operato di appendicite salta l’Ucraina

Il Ct dell'Inghilterra Gareth Southgate non avrà a disposizione nel match di qualificazione a Euro 2024 contro l'Ucraina Phil Foden. L'attaccante del Manchester City è stato sottoposto in mattinata ad un intervento chirurgico di appendicite a Londra. Non si conoscono i tempi di recupero e se potrà essere in campo contro il Liverpool alla ripresa del campionato ma trapela ottimismo per il match contro il Bayern di Champions. In Nazionale non è arrivato nessun sostituto al posto di Foden. Lo ha annunciato la Fedrcalcio inglese. "L'allenatore dell'Inghilterra Gareth Southgate non ha chiamato un sostituto, il che significa che ha 20 giocatori a disposizione dopo il ritiro di Reece James (infortunio, ndr) e la squalifica di Luke Shaw", ha sottolineato la FA.