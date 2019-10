Inghilterra in campo, al pub spuntano due tifosi speciali: Lampard e…il principe William

Inghilterra in campo per le qualificazioni ad Euro 2020, mentre a godersi lo spettacolo in un pub del centro ecco due tifosi molto speciali. Frank Lampard, allenatore del Chelsea, e il principe William si sono ritrovati ad osservare i Tre Leoni in un locale di Londra.

I due, come mostra il Chelsea sui propri canali social Twitter, sono stati protagonisti di una campagna di sensibilizzazione sulle malattie mentali, HeadsUp, con particolare attenzione alla tematica del suicidio che colpisce un numero davvero elevato di persone. L’ex centrocampista blues, accompagnato dal principe William, tra un bicchiere di birra e l’altro hanno guardato la partita della Nazionale, che sfortunatamente ha avuto esito negativo, ma hanno anche voluto mandare un messaggio importante su un tema molto delicato: “Il suicidio è ancora il killer principale di uomini sotto i 45 anni. Per questo, parlarne con la gente – qualsiasi cosa essi stiano attraversando – non è mai stato così importante. Nessuno dovrebbe soffrire in silenzio” le parole dell’attuale tecnico del Chelsea Lampard.