Inghilterra, ogni giorno è buono per segnare… il curioso record di Harry Kane

Una serata davvero preziosa per l’Inghilterra e per il suo bomber Harry Kane. La vittoria contro la Polonia per 2-1 ha regalato tre punti preziosi ai Tre Leoni nella classifica del girone di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar ma ha anche portato due curiosi record per il centravanti classe 1993.

I record di Kane

Con la rete su calcio di rigore segnata con la sua Nazionale, Harry Kane, ancora una volta decisivo per i suoi, ha siglato quello che è diventato il decimo gol su penalty con l’Inghilterra. Una rete che gli vale un primato unico: nessuno ne ha segnati di più. Alle sue spalle c’è l’ex centrocampista Frank Lampard con 9 realizzazioni.

Ma le curiose statistiche di Kane non terminano qui. Infatti, come evidenziato da Opta, l’attaccante è diventato il terzo giocatore a segnare con l’Inghilterra in ogni giorno della settimana, dal lunedì alla domenica. Prima di lui ci erano riusciti solamente Frank Lampard e Wayne Rooney.

Grazie al successo ottenuto, la Nazionale guidata da Southgate si porta a 9 punti mentre alle sue spalle si trovano Ungheria 7, Albania 6, Polonia 4, Andorra 0 e San Marino 0.