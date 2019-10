Inghilterra sconfitta, Roy Keane attacca: “Sempre preoccupato da Maguire. Rose è spaventoso. Non imparerà mai…”

Pesante ed inaspettato ko per l’Inghilterra contro la Repubblica Ceca nella sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Il 2-1 subito in trasferta ha scatenato le prime pagine odierne dei tabloid britannici ma anche la critica di ex campioni.

Parlando su ITV, dove lavora come commentatore, Roy Keane, ex bandiera del Manchester United, ha detto la sua sulla Nazionale dei Tre Leoni soffermandosi sulla prestazione della difesa. Pesanti le sue parole specialmente contro Danny Rose, terzino anche del Tottenham.



ATTACCO – “La mia preoccupazione è sempre per questi giocatori come Harry Maguire e Michael Keane. Sono giovani, hanno circa vent’anni. A volte questi giocatori non imparano, non puoi continuare ad aspettare questi ragazzi”, ha detto Roy Keane che poi lancia la stoccata contro il peggiore in campo secondo lui: “Rose è stato…Oh mio Dio. Qualcuno deve fare qualcosa. Prenderlo e tenerlo fuori. È scioccante, spaventoso. Penso che sarà lo stesso tra altri tre o quattro anni. Alcuni giocatori non imparano dai loro errori. Questo è il problema più grande dell’Inghilterra. Al livello più alto soffrirai per questo motivo”, ha concluso Keane duramente.