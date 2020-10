Inghilterra, scoppia il caso Trippier: allontanato dal ritiro per calcioscommesse?

Era l’osservato speciale per le prossime sfide dell’Inghilterra che avrebbe giocato da capitano. E invece Kieran Trippier è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale dei tre leoni. Secondo quanto riportato dal Sun, l’esterno difensivo dell’Atletico Madrid sarebbe stato rispedito a casa direttamente dalla Federazione inglese in seguito all’apertura di un procedimento da parte della Football Association per via di una sua presunta condotta irregolare nell’estate 2019, legata al coinvolgimento in un giro di scommesse sportive.