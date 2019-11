Inghilterra, scorie da Premier League: Sterling prende per il collo Gomez e viene escluso dal match contro Montenegro

Momento complesso per Raheem Sterling, stella del Manchester City e della Nazionale inglese. Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Liverpool, l’ala Citizens è stata esclusa dal ct Southgate per il prossimo match dell’Inghilterra per motivi disciplinari.

Il motivo? Il classe ’94 ha messo le mano addosso a Joe Gomez, centrale difensivo inglese del Liverpool, nel corso del ritiro dei Tre Leoni. Scorie da Premier League che causano all’attaccante l’esclusione dalla gara che gli inglesi disputeranno contro Montenegro valida per le qualificazioni ad Euro 2020.

Dopo i fatti, lo stesso Sterling si è scusato pubblicamente sulla propria pagina Instagram: “Amiamo questo sport, sia io che Gomez abbiamo avuto qualche secondo di follia e ce ne siamo resi conto. Ora è tutto passato, non facciamo diventare le cose più grandi di quelle che sono. Adesso concentriamoci sul match di giovedì”. Parole che aprono alla speranza di vederlo in campo per la gara successiva contro il Kosovo.