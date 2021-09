Inghilterra, Southagate: “Festeggiare davanti ai tifosi ungheresi irrispettoso ma condanniamo razzismo”

E' successo di tutto ieri sera alla Puskas Arena

L'allenatore dell'Inghilterra Gareth Southgate ha parlato a fine gara degli episodi di razzismo verificatisi ieri sera durante la partita contro l'Ungheria, match per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar, finito 4-0 per la nazionale dei Tre Leoni. Durante l'incontro, i giocatori inglesi di colore tra i quali Raheem Sterling e Jude Bellingham hanno subito cori razzisti da parte del pubblico ungherese della Puskas Arena. A questo proposito, la FA ha rilasciato una dichiarazione e a parlare è stato il ct inglese. “Durante la partita non abbiamo notato nulla del genere anche se ci hanno detto di alcuni cori indirizzati ai nostri calciatori. Non sono sicuro se siamo stati rispettosi quando abbiamo festeggiato i gol così vigorosamente davanti ai tifosi ungheresi, ma il razzismo è ciò che conta. Cerchiamo di prendere la giusta posizione, sapevamo che inginocchiarsi sarebbe stato accolto in questo modo, ma questo comportamento è inaccettabile "- ha spiegato Southgate alla BBC.