Inghilterra, Southgate: “Il rinvio degli Europei? Adesso gli eroi sono altri”

L’emergenza Coronavirus che sta colpendo il nostro continente ha imposto il rinvio degli Europei al 2021. Su questo, attraverso una lettera pubblicata sul sito della FA, è intervenuto il commissario tecnico dell’Inghilterra Gareth Southgate.

EROI – “Avremmo dovuto scendere in campo la prossima settimana e rappresentarvi in estate, ma questo, per noi, non è il momento giusto per metterci al centro della scena. Gli eroi saranno gli uomini e le donne che continueranno a lavorare senza sosta negli ospedali e nei centri medici per prenderci cura delle nostre famiglie e dei nostri amici. Quando torneremo a giocare, il nostro Paese ed il resto del mondo saranno sulla strada della ripresa. Speriamo di essere più vicini che mai e pronti per questa distrazione che il calcio può portare. Gli Europei li giocheremo la prossima estate, non dobbiamo spendere neanche un momneto a pensare al rinvio”.