Inghilterra, Southgate mette fine al caso Pickford-Van Dijk: portiere convocato e pronto a giocare

In terra inglese ha generato non poche polemiche lo scontro tra il portiere dell’Everton Pickford e il difensore del Liverpool Van Dijk nel derby giocato oramai quasi un mese fa. L’estremo difensore aveva causato un brutto infortunio al rivale ed è stato molto criticato per il suo intervento. Toni tesi e anche minacce di morte da parte di alcuni “fans”. A spegnere “l’incendio” ci ha pensato il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate che parlando delle sue convocazioni per i prossimi impegni della Nazionale inglese ha voluto schierarsi apertamente col suo calciatore.

Southgate difende Pickford

“Mi sono reso conto che era una situazione molto rumorosa e c’erano molte critiche verso di lui”, ha detto il ct dell’Inghilterra su Pickford. “Quindi ho pensato che sarebbe stato opportuno chiamarlo per vedere come si sentiva e se potevo aiutarlo. Sappiamo tutti che gli infortuni possono accadere ogni volta che si scende in campo e questa è una situazione triste, ma non c’è nulla che Jordan possa fare al riguardo. Deve continuare a giocare. Lui è il mio numero uno e l’ha dimostrato con le sue prestazioni”, ha concluso Southgate.