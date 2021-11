Inghilterra, ufficiale il rinnovo del ct Southgate fino al 2024

Il ct inglese ha prolungato fino al 2024

Dopo aver ottenuto la qualificazione al Mondiale in Qatar 2022, la Federcalcio inglese oggi ha annunciato ufficialmente di aver rinnovato il contratto del ct Gareth Southgate. Il tecnico rimarrà sulla panchina dei "Tre Leoni" sino al 2024. L'annuncio ufficiale è arrivato sui canali social ufficiali: "Siamo lieti di confermare che Gareth Southgate ha esteso il suo contratto fino al 2024". Dopo il rinnovo, il ct della nazionale inglese si è detto orgoglioso di guidare la sua Nazionale ed ha così reagito dopo la firma del contratto: "È un incredibile privilegio e onore guidare questa squadra. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare l'amministratore delegato, Mark Bullingham, il direttore tecnico John McDermott e il consiglio per tutto il supporto, oltre che anche tutti i miei giocatori per il loro instancabile impegno. Abbiamo una grande opportunità davanti a noi e siamo entusiasti di vedere che risultati, questa squadra, possa raggiungere in futuro".