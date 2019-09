Insigne, niente Nazionale: lascia il ritiro per problemi fisici

Lorenzo Insigne lascia il ritiro della Nazionale. L’attaccante del Napoli, convocato dal ct Mancini per le sfide dell’Italia contro Armenia e Finlandia valide per le qualificazioni ad Euro 2020 non farà parte del gruppo azzurro a causa di un problema fisico.

Ad informare della situazione legata all’attaccante è anche la società azzurra che sui propri canali ufficiali ha scritto: “Lorenzo Insigne lascia il ritiro della Nazionale. L’attaccante del Napoli, che aveva accusato un problema muscolare durante il match contro la Juventus, è stato costretto ad abbandonare il gruppo azzurro del Ct Mancini per indisponibilità”, queste le parole nel comunicato del Napoli.

Al posto di Lorenzo Insigne è stato convocato il centrocampista del Friburgo Vincenzo Grifo, già chiamato dal ct in una delle sue prime uscite da selezionatore della Nazionale.