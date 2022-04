Inter, Muraro a ISP: “Ecco come battere la Juve. Chi perde saluta lo scudetto”

L'ex attaccante nerazzurro ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Determinante fare partita con buon senso con la voglia di vincerla ma con attenzione per non perderla. Chi perde credo venga eliminato dalla corsa scudetto ma dipende anche dai risultati di Milan e Napoli. L’Inter se gioca con intensità e cattiveria agonistica potrebbe farcela , inoltre ritengo che chi difenderà meglio avrà più chance.

Conterà più lo stato d’animo o la condizione per vincere in casa della Juve?

In queste gare ritrovi lo spirito giusto e lasci tutto alle spalle , l’umiltà e il senso di squadra ti daranno una mano. Importante però che tutti siano in sintonia e stiano bene come condizione fisica. Se inizi bene la gara con il giusto approccio tutto il resto viene da solo. Importante non abbassare mai attenzione difensiva senza sbilanciarsi.