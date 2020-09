Inter, tegola de Vrij: infortunio con la Nazionale

Brutte notizie per l’Inter. Stefan de Vrij è costretto a lasciare il ritiro della propria Nazionale a causa di un infortunio. Il centrale dell’Olanda sarebbe dovuto essere impiegato per le due sfide di Nations League contro Polonia e Italia ma il problema accusato lo costringe ad abbandonare la squadra e fare ritorno nel club per gli accertamenti del caso.

De Vrij: niente Nations League

“Stefan de Vrij deve lasciare la Nazionale olandese a causa di un infortunio. Il difensore dell’Inter lascia il ritiro oranje di Zeist e quindi salterà le sfide contro Polonia e Italia. Il commissario tecnico ad interim Dwight Lodeweges non ha chiesto un sostituto per de Vrij, quindi la Nazionale sarà composta ancora da 23 giocatori”. Questo il comunicato apparso sul sito dell’Olanda e sui canali social ufficiali.

Molto sfortunato il calciatore che, vista anche l’assenza di de Ligt avrebbe giocato titolare al fianco di Van Dijk. Al suo posto ci sarà il neo acquisto del Manchester City Aké.

