Iran, è storia: migliaia di donne sono entrate allo stadio per la partita della Nazionale

Finalmente è capitato: migliaia di donne, per la prima volta, sono potute entrare sugli spalti di uno stadio in Iran per assistere alla partita della Nazionale contro la Cambogia, valida per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. È una giornata storica, vigeva un divieto dal 1981 e solo in alcune sporadiche occasioni è stato concessa loro l’opportunità di entrare allo stadio (i Mondiali di Russia 2018 e la finale della Champions League asiatica del novembre scorso). Oggi, allo Stadio Azadi di Teheran, la capitale, ben 3.500 donne hanno sostenuto i propri beniamini dal settore a loro dedicato, il tutto consentito dopo le tante pressioni (anche della Fifa) e proteste nei confronti degli organi del Paese, con anche una ragazza – la giovane Sahar Khodayari, tifosa dell’Esteghlal – che si era bruciata viva dinnanzi al tribunale per rivendicare il diritto di entrare allo stadio per il sesso femminile. Vedremo se tutto procederà al meglio anche per il prossimo incontro casalingo dell’Iran, in programma il 26 marzo 2020 contro RAS di Hong Kong.