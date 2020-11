Irlanda, Browne gioca e poi risulta positivo. Ora trema anche l’Inghilterra

Lo spettro del Coronavirus avanza anche sui ritiri di Irlanda e Inghilterra. Infatti gli irlandesi devono fare i conti con la positività di Alan Browne. Il centrocampista di proprietà del Preston ha contratto il Covid, ma la notifica gli è arrivata solamente dopo aver giocato per 90 minuti nell’ultimo incontro con l’Inghilterra, un’amichevole terminata per 3-0 a favore dei leoni inglesi. Proprio la formazione di Southgate rischia di dover cancellare i prossimi impegni in programma contro Belgio e Islanda. Ora si attendono 24 ore per capire se sorgeranno nuovi casi. Per l’Irlanda, invece, è la seconda positività nel giro di una settimana.