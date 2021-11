Irlanda del Nord-Italia, le formazioni ufficiali: Insigne centravanti

L'Italia sfida l'Irlanda del Nord in un match cruciale per riuscire a passare direttamente alla fase a gironi in Qatar 2022

Redazione ITASportPress

L'Italia si gioca le sue chance di qualificazione diretta ai Mondiali in Qatar nel 2022 contro l'Irlanda del Nord. Gli azzurri sfideranno anche i fantasmi del 1958, quando non riuscirono a prendere parte alla massima manifestazione perdendo alle qualificazioni proprio a Belfast. Stavolta c'è ancora la chance dei playoff, ma è uno spauracchio già sperimentato nel 2017. Dunque serve una vittoria, possibilmente larga per evitare brutte sorprese dalla Svizzera nell'altra gara del girone. Il Commissario Tecnico Roberto Mancini ridisegna l'attacco, giocando con il finto centravanti. Queste le formazioni ufficiali:

Irlanda del Nord (4-1-4-1): Peacock-Farrell; Cathcart, Flanagan, J. Evans, Lewis; S. Davis; Dallas, McCann, Saville, Whyte; Magennis. Ct Baraclough

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Emerson; Tonali, Jorginho, Barella; Berardi, Insigne, Chiesa. Ct Mancini