Islanda-Italia U21 rinviata per positivi al Coronavirus

La gara tra le Nazionali Under 21 di Islanda e Italia valida per le qualificazioni al Campionato Europeo e in programma oggi alle 17.30 allo stadio ‘Víkingsvöllur’ di Reykjavik è stata rinviata dopo che le autorità islandesi hanno chiesto alla delegazione dell’Italia di mettersi in quarantena.

Due calciatori e un membro dello staff dell’Under 21 erano risultati positivi al COVID-19 dopo il tampone effettuato ieri all’arrivo in aeroporto. Tutta la delegazione arrivata ieri in Islanda era risultata negativa ai tre tamponi effettuati in Italia dall’inizio del raduno.