Isole Far Oer, il ct Olsen punge Sergio Ramos: “Fortissimo, ma certe espulsioni potrebbe evitarle… A volte è troppo ruvido”

Dopo la vittoria per 2-1 in Romania, la Spagna tornerà in campo domani sera ospitando le Isole Far Oer per la sesta giornata del gruppo F di qualificazione ad Euro 2020. Una gara sulla carts agevole per le Furie Rosse, con la sfida però già accesa da alcune dichiarazioni del commissario tecnico delle Far Oer Lars Olsen, che, come raccolto da Marca, ha così affermato nella conferenza stampa della vigilia.

SERGIO RAMOS – “E’ un grande giocatore, uno dei migliori centrali al mondo, ma a volte è troppo ruvido nel modo di giocare e riceve espulsioni che potrebbe evitare. Nonostante questo, però, lo ammiro molto”.

LUIS ENRIQUE – Olsen ha poi voluto mandare un messaggio all’ex tecnico della Spagna Luis Enrique, che nei giorsi scorsi ha perso la figlia di soli nove anni: “Voglio mandargli le mie più sentite condoglianze e il mio sostegno per ciò che gli è successo”.