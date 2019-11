Israele-Polonia, invasione di campo ma lo steward abbatte… Kedziora

Curioso incidente avvenuto nei minuti finali della gara valida per le qualificazioni ad Euro 2020 tra Israele e Polonia. Il difensore polacco Tomasz Kedziora è stato letterlamente abbattuto da uno steward che provava a bloccare un invasore.

Il tifoso, nei minuti di recupero della gara, è riuscito ad arrivare in campo e correre. L’intervento degli addetti alla sicurezza è stato immediato ma non troppo efficace. Infatti, uno degli steward è finito per ‘placcare’ il difensore della Polonia Kedziora infortunandolo. Il giocatore in un primo momento si è subito rialzato, poi, evidentemente sofferente si è accasciato a terra. Nulla di grave, solo tanto spavento. La partita si è conclusa pochi istanti dopo con la vittoria della Nazionale polacca per 2-1. Per Kedziora solo una botta.