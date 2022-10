Italia al Mondiale al posto dell’Iran? Per la Lega c’è una possibilità

L'Italia è fuori dal Mondiale eliminata dalla Macedonia a Palermo ma nonostante tutto c'è chi alimenta sogni di ripescaggio. Il presidente della Figc Gravina è stato categorico: "Questo non è un tema, siamo stati eliminati sul campo". Ma oggi la possibile esclusione dell'Iran dal Mondiale in Qatar è tornato tema di attualità dopo le dichiarazioni del presidente della Lega A Lorenzo Casini ai microfoni di 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento. "E' un tema ma è di competenza della Fifa, spetta a loro decidere" Una speranza ridottissima secondo Casini allora c'è. "Il tema dei boicottaggi lo conosciamo, è antico, pensiamo ai Giochi. E' un dovere, ma ce lo impone la carta olimpica, che lo sport sia sempre inteso come strumento della promozione della tutela dei diritti umani. Lo sport non può prestarsi ad essere uno strumento che li compromette" conclude Casini.