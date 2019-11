Italia, altro forfait: Mancini perde Verratti e chiama Tonali

Non solo Domenico Berardi. L’Italia perde per infortunio anche Marco Verratti: al su posto il ct Roberto Mancini ha chiamato Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia era stato convocato dall’Under 21 di Nicolato che a sua volta lo ha dovuto sostituire con Salvatore Esposito del Chievo.

Il centrocampista del Psg ha accusato un problema ad un polpaccio nella gara contro il Brest vinta dai parigini per 2-1 e per questo salterà le sfide degli azzurri contro Bosnia e Armenia valide per le qualificazioni ad Euro 2020. Gli Azzurrini, invece, a questo punto senza Tonali, se la vedranno con Islanda e Armenia.