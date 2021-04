Italia, arriva nuovo kit da trasferta: “Indossato da 11, pensato per milioni”

L'annuncio della Nazionale azzurra

"Non è stato facile, ma ci siamo riusciti. Abbiamo superato ostacoli, ribaltato stereotipi e raggiunto obiettivi. E tutto questo lo abbiamo fatto insieme. Ma soprattutto l'abbiamo fatto per gli italiani. Per essere parte di qualcosa di grande. Per continuare a vivere le emozioni più belle della nostra vita. Per dare tutto quello che abbiamo per la gioia di un'intera Nazionale. Per riominciare a pensare solo in grande. Ora, è il momento. Pensa solo in grande". Sono queste le parole che accompagnano il video col quale la Nazionale Italiana ha presentato la nuova maglia da trasferta.