Italia attende il sorteggio per il girone-spareggio: le possibili avversarie

La strada per il Qatar si è complicata per l'Italia che adesso dovrà partecipare agli spareggi

L'Italia sarà testa di serie al sorteggio del 26 novembre che determinerà il mini torneo per andare al Mondiale in Qatar . Svezia, Russia e Portogallo sono le avversarie più forti che contenderanno i posti disponibili agli azzurri. Domani si disputeranno le ultime partite di qualificazione e si conosceranno le avversarie. Per adesso le teste di serie sono: Portogallo (17 punti, gare concluse), Scozia (17, sarebbero 23 ma tutte le seconde dei gironi a 6 squadre "perdono" i punti fatti con l'ultima in classifica, gare concluse), Russia (16, gare concluse), Italia (16, gare concluse), Svezia (15, gare concluse) e una tra Polonia (14, gare concluse) e Galles (14, una da giocare). L'ultima di queste due, Turchia (o Norvegia a 12, entrambe devono giocare una gara), Macedonia (12, gare concluse) e infine Finlandia (11, una gara da giocare) sono le non teste di serie, cui vanno aggiunte due nazioni provenienti dalla Nations, attualmente Austria e Rep. Ceca. Naturalmente l’ultima giornata può cambiare qualche equilibrio. Se il Galles battesse il Belgio potremmo scivolare di una posizione, ma uscire dalle teste di serie no, almeno quello non può succedere -riporta Gazzetta.it-. Non saranno gare di andata e ritorno ma playoff complessi e difficili.

GIRONI - Qui le 12 squadre saranno divise in tre gironcini da 4 squadre. Tre “final four”, immagine che rende meglio l’idea. In ognuna saranno inserite 2 teste di serie che non si affronteranno al primo turno. Sorteggio il 26 novembre. Solo gare “secche”. Le teste di serie giocano in casa la semifinale. Le due vincenti si affrontano in sede da sorteggiare. Esempio teorico: Italia-Finlandia in semifinale (a casa), poi “monetina” per Italia-Svezia (sempre per esempio), magari si finisce a Solna. Cammino complicatissimo. Appuntamento per il sorteggio del 26 novembre e le sfide previste per il 24-25 marzo (primo turno) e il 28-29 marzo (il secondo e decisivo).