Italia, Balzaretti sta con Mancini: “Andiamo al Mondiale e lo vinciamo”

Anche Federico Balzaretti, opinionista di Dazn, commenta il momento difficile dell'Italia di Roberto Mancini

L'Italia è costretta a giocarsi ai playoff la qualificazione al Mondiale in Qatar nel 2022. Fatale il passo falso nella sfida di Belfast contro l'Irlanda del Nord. Lo 0-0, infatti, ha mandato avanti la Svizzera in classifica e costringerà gli azzurri a un'eventuale doppia sfida per ottenere il pass. Tuttavia Federico Balzaretti, opinionista di Dazn, non fa drammi, come spiega ai microfoni di TMW: "Sono d'accordo con Mancini, siamo passati da essere i più forti del mondo ad essere una squadra da rifondare. Io sono con Mancini, qualcosa abbiamo sbagliato ma abbiamo ancora l'opportunità a marzo per arrivare al Mondiale. Prima ci arriviamo, dopo lo vinciamo. Risultatisti o giochisti? Il risultato è sovrano e costruirlo con un'idea dà ancora più gusto. C'è chi ha vinto giocando bene e chi giocando male: l'importante è che i giocatori sappiano qual è l'idea dell'allenatore. Vince chi sa gestire tutte le situazioni di una partita".