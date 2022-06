Italia, Barella: “Con la Macedonia dovevamo vincere tre o quattro a zero”

Questo pomeriggio in sala stampa con il ct Roberto Mancini c’è stato il centrocampista Nicolò Barella. Tra i protagonisti del successo all’Europeo, era in campo anche a Palermo nella serata che ha sancito la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale in Qatar: “Nel girone abbiamo dominato tutte le partite, ma ci sono stati episodi che non ci sono girati a favore. Con la Macedonia probabilmente dovevamo vincere tre o quattro a zero. Mi dispiace, non so dare una spiegazione. Cercheremo di fare di tutto per andare al prossimo Mondiale”.