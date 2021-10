Italia-Belgio, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 15 la finale terzo/quarto posto di Nations League

Italia-Belgio si gioca questa sera, domenica 10 ottobre alle ore 15.00. Si tratta della finale per il terzo/quarto posto di Nations League . Azzurri in cerca di riscatto dopo la sconfitta rimediata contro la Spagna in semifinale, Diavoli Rossi con lo stesso desiderio dopo essere usciti con lo stesso esito dal match contro la Francia.

Possibili diversi cambi in entrambe le squadre. Mancini ha annunciato "qualcosa di diverso" per la sua Italia mentre il Belgio farà a meno di Lukaku e Hazard. Questi i possibili calciatori che scenderanno in campo per la gara odierna di Nations League:

Per vedere Italia-Belgio in diretta e streaming ci saranno diverse modalità. La gara sarà trasmessa in diretta tv esclusiva dalla Rai e precisamente da Rai Uno. Per assistere al match tra gli azzurri e il Belgio basterà sintonizzarsi appunto sul canale numero uno. La telecronaca della sfida sarà affidata come di consueto ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Per chi volesse vedere la gara in live streaming, invece, potrà farlo collegandosi al sito di Rai Sport o su Rai Play, con la possibilità in quest'ultimo caso di scaricare anche la relativa applicazione su dispositivi come pc, smartphone o tablet.