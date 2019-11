Italia, Belotti: “Nazionale trasformata con Mancini. Continuiamo a vincere”

L’Italia batte anche la Bosnia e continua il suo straordinario momento di forma. Ecco le parole di Andrea Belotti al termine del match ai microfoni Rai: “Sicuramente dopo quello che era successo non era facile ripartire. Mancini ci è riuscito e lo ha fatto nel miglior modo possibile. Sembrava quasi scontato ottenere questi risultati, ma non lo era. Ha dato un’impronta a questa Nazionale. Vincere aiuta a vincere. Torneremo a Palermo, giocheremo in casa. Sarà bello per me tornare là perché è una città che mi ha dato tanto. Vogliamo rendere felici i tifosi di questa Nazionale”.