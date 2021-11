Italia, Bertolini: “Contro la Romania con grande voglia di riscatto”

Domani a Voluntari (ore 17,30, diretta tv su Rai2) nuova sfida sulla strada per il Mondiale 2023, determinante per blindare il secondo posto

Ripartire, per non lasciare scappare la Svizzera in classifica e per allungare al contempo sulla terza in graduatoria: domani (calcio d’inizio ore 17,30 italiane, diretta tv su Rai2) la Nazionale femminile affronterà a Voluntari, alle porte della capitale Bucarest, la Romania, in una gara che servirà per rimanere in corsa per il primo posto e per mettere in contemporanea al sicuro la seconda posizione nel girone, che varrà comunque il diritto di partecipare agli spareggi di qualificazione per il prossimo Mondiale.