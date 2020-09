Italia, Biraghi mastica amaro: “Non siamo al top, il gol si poteva evitare”

L’Italia si salva contro la Bosnia grazie alla rete di Stefano Sensi. Un punto prezioso per la Nazionale di Roberto Mancini, alla sua prima gara ufficiale dopo 10 mesi.

LE PAROLE DI BIRAGHI

Cristiano Biraghi si sofferma sulla gara contro la Bosnia ai microfoni Rai: “Sapevamo che la Bosnia veniva a fare questo tipo di partita, dovevamo avere forse più pazienza. Ci abbiamo provato, in un momento dove non siamo al top abbiamo dato il massimo. Abbiamo preso un gol che potevamo evitare, ci sono tanti lati positivi. Dzeko? Edin è un giocatore che conosciamo bene, non c’è neanche bisogno di commentarlo. Quello che ha fatto in carriera parla da solo”.

INCIDENTE PICCANTE PER L’EX COMPAGNA DI UN CALCIATORE