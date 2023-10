Italia, Bonaventura ricorda il padre: “Orgoglioso quando mi vedeva in Nazionale”

In Serie A è il centrocampista che ha partecipato a più gol, un dato che fa capire il perché di una chiamata in Nazionale a tre anni di distanza dall’ultima apparizione in maglia azzurra.“Un po’ ci speravo in questa convocazione – ammette in conferenza stampa – la Nazionale ha un gioco simile alla Fiorentina e dentro di me pensavo di poter essere utile a questa squadra. Ho temuto di non tornare più vedendo che negli ultimi anni sono stati chiamati tanti giovani, credevo che per me non ci fosse più posto. Ma se uno dimostra di essere tra i migliori è giusto che vada in Nazionale”. Si commuove Jack dedicando la convocazione al papà, scomparso un anno fa (“perché era orgoglioso quando mi vedeva giocare in Nazionale”) e non nasconde che andare all’Europeo è un obiettivo concreto: “Se dovessi fare una grande stagione con la Fiorentina potrei continuare a venire in Nazionale, perché no. Mi sono messo in testa di fare bene giorno per giorno, di allenarmi e cercare sempre di migliorarmi, perché anche a 34 si può sempre migliorare”.