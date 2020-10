Italia, Bonaventura torna a casa: è nato il figlio Edoardo

Fiocco rosa in casa Italia. Giacomo Bonaventura, fantasista della Fiorentina, ha lasciato il ritiro della Nazionale azzurra, a Danzica, dove stasera è in programma Polonia-Italia. Il giocatore rientra in Italia per la nascita del figlio Edoardo e non sarà quindi a disposizione del Ct Mancini. Un ritorno accompagnato dagli auguri di tutto l’ambiente azzurro: “Da parte della Figc, di tutti i compagni e dello staff della Nazionale, gli auguri alla famiglia Bonaventura”. Auguri che sono arrivati anche dal club viola.