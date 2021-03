Italia, Bonucci: “Con Mancini abbiamo uno spirito ed un entusiasmo diverso. Andremo lontano”

Il difensore dell’Italia Leonardo Bonucci ha parlato al termine della vittoria degli Azzurri sull’Irlanda del Nord: “E’ importante non subire gol anche se oggi abbiamo sbagliato tanto a livello tecnico, afferma il difensore ai microfoni Rai – , soprattutto nel secondo tempo. C’erano gli spazi per far male all’Irlanda, da quando c’è Mancini però abbiamo uno spirito e un entusiasmo diverso che ci può portare lontano”. Sui 23 risultati utili consecutivi Bonucci ha le idee chiare: “Vuol dire che c’è un grande lavoro dietro. merito del CT, dello staff e della disponibilità dei giocatori. Eliminazione con la Svezia? È una ferita che rimarrà, ma da lì dobbiamo riprendere la rabbia per tornare dove meritiamo. Vedere uno stadio vuoto non è bello, la parte passionale del calcio è quella che manca di più. Speriamo che agli Europei si possa ritornare con il pubblico sugli spalti, la dedichiamo a loro, a chi sta soffrendo”.

