Italia, Bonucci: “Domani a Belfast in campo Nazionale vista all’Europeo”

Domani l’Italia affronterà l’Irlanda del Nord con l’obiettivo di conquistare il primo posto del girone che vale l’accesso diretto a Qatar 2022. Bonucci: "Faremo una grande prestazione"

Ancora una volta capitano per l’assenza di Chiellini, domani Leonardo Bonucci giocherà la sua 114esima partita in Nazionale raggiungendo ‘Chiello’ al sesto posto della classifica di presenze in maglia azzurra. La speranza è quella di festeggiare l’aggancio all’amico e compagno di sempre con una vittoria e soprattutto con la qualificazione al Mondiale: "Dovrà essere l'Italia che abbiamo visto nelle partite di qualificazioni all'Europeo - avverte - all'Europeo e nelle prime gare delle qualificazioni mondiali. Dovremo portare a casa il risultato con le nostre doti, dimenticandoci quello è stato il recente passato. Essere campioni d'Europa non ci dà diritto alla vittoria prima di giocare, quindi dobbiamo mettere da parte questo pensiero e il pareggio con la Svizzera, ma guardare soltanto avanti ed essere concentrati sulla partita che dobbiamo fare. Sono sicuro che faremo una grande prestazione. Quello che siamo stati lo siamo stati perché dentro di noi, nel gruppo, avevamo qualcosa di diverso. Non so se dopo la vittoria dell'Europeo questo si sia andato un po' a perdere inconsciamente, ma domani sera dobbiamo ritrovarlo. Quella pagina di storia rimane lì, scritta indelebile, ma ora dobbiamo ritrovare equilibrio e spensieratezza, la voglia di sacrificarci l'uno con l'altro, e domani dovrà venire fuori all'ennesima potenza".