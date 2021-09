Italia, Bonucci: “Emozionante rivivere l’Europeo. Ecco il motivo dello sfogo sulla pasta”

Leonardo Bonucci commenta il ritorno in azzurro dopo la storica affermazione a Euro 2020

L'Italia torna in campo dopo la grande festa per la vittoria di Euro 2020. Gli azzurri, campioni d'Europa in carica, sfideranno al Bulgaria nelle qualificazioni al Mondiale 2022. Leonardo Bonucci interviene in conferenza stampa: "Rivivere il momento Europeo è sempre emozionante, nell'abbraccio dopo la parata di Donnarumma è racchiusa tutta la voglia e il sacrificio. Ora ci siamo ritrovati con grande entusiasmo, l'emozione di ritrovare amici e compagni che saranno per sempre, perché questo trofeo ci legherà per sempre. Ho trovato ragazzi maturati. Come in tutti i gruppi ci sono regole ben precise, soprattutto nel nostro. Con lo spirito e la voglia sapevamo di poter arrivare in fondo e chi è arrivato adesso sa bene come comportarsi".