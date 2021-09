Italia, Bonucci: “Noi frettolosi e imprecisi in attacco. In Svizzera per vincere”

Il capitano della Nazionale molto amareggiato per il pareggio interno contro la Bulgaria

Il difensore dell'Italia Leonardo Bonucci ha commentato ai microfoni della Rai il pareggio per 1-1 contro la Bulgaria: “Sapevamo di dover affrontare un avversario scorbutico. C’è rammarico per il pareggio e sapevamo della partita difficile perchè i bulgari si chiudono e ripartono. Siamo stati frettolosi e imprecisi in attacco. Dopo Wembley ci tenevamo a festeggiare qui davanti ai tifosi ma pensiamo a domenica con la Svizzera. Non è mancata l'intensità e l'aggressione ma purtroppo abbiamo creato cinque occasioni e le abbiamo sbagliate. Andiamo in Svizzera per vincere".