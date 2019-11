Italia, Bonucci: “Solo gap d’esperienza con le big d’Europa. Questo è un grande gruppo”

Accanto al c.t. Roberto Mancini, in conferenza stampa ha parlato il capitano dell’Italia Leonardo Bonucci alla vigilia del decimo (e ultimo) impegno del girone di qualificazione a Euro 2020: “Sono sicuro che torneremo fra le grandi d’Europa, ma servirà salire quell’ultimo gradino per competere con chi, negli ultimi anni, ha fatto la differenza a livello mondiale. Rispetto a Spagna, Germania e Francia, ad esempio, ci manca un pizzico di esperienza: hanno giocatori al top a livello europeo. Io ero come i giovani, però più si gioca contro squadre intense, importanti e di qualità, si diventa grandi. Stiamo accelerando questo processo grazie al mister, è un grande gruppo, tutti si vogliono bene e sono partecipi”.

Sull’infortunio dell’amico e compagno di reparto Chiellini: “Ha acceso qualcosa in più a me, il mio obiettivo era essere migliore rispetto agli ultimi due anni, sapendo di non aver dato il mio massimo. Ho 32 anni ma avverto margini di miglioramento, devo sempre essere a posto fisicamente. Giorgio lo vedo tutti i giorni a Torino, sorprenderà tutti al rientro”.