Italia, Bonucci: “Spareggi? Ronaldo le prende. Voglio fare regalo ai miei figli…”

Il messaggio all'ex compagno di squadra bianconero del difensore azzurro

Un Leonardo Bonucci già sintonizzato alla battaglia contro il Portogallo (Montenegro permettendo) nello spareggio per andare al Mondale in Qatar. Il difensore della nazionale azzurra ha ammesso di aver sentito l'ex compagno di squadra della Juventus Cristiano Ronaldo pericolo numero uno per gli azzurri se l'Italia giocherà a Lisbona la finale playoff: "Ho sentito Cristiano Ronaldo, vedremo cosa succederà in campo. Tanto lui sa che le prende...Voglio fare un regalo ai miei figli, non hanno mai visto l'Italia a un Mondiale. Ai miei compagni ho detto che i giorni che ci dividono dai playoff dovranno essere sempre migliori - ha aggiunto il giocatore della Juventus ai microfoni di Rai Sport - Quando ci ritroveremo a marzo sono sicuro che quello che è successo in autunno ci servirà da lezione e disputeremo due grandi prestazioni".