Italia-Bulgaria, ascolti tv buoni per la prima dei campioni d’Europa

Gli azzurri sono stati visti da più di sette milioni di spettatori

Non è bastato il calore dei 14.366 tifosi presenti ieri sera allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze alla Nazionale di Roberto Mancini, fermata sull’1-1 dalla Bulgaria e costretta a lasciare per strada i primi due punti nel girone di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Il match degli Azzurri, trasmesso in diretta su Rai 1, è stato seguito da 7.366.000 telespettatori (36.00% di share) ed è stato il programma più visto della prima serata. Sono lontani ovviamente i dati di ascolto della finale del Campionato Europeo con l’Inghilterra, che lo scorso 11 luglio aveva tenuto incollati davanti alla tv 20 milioni 604 mila spettatori, con uno share dell’83,58%.