Italia-Bulgaria, le formazioni ufficiali. Prima uscita per i campioni d’Europa

L'Italia torna in campo a distanza di un mese e mezzo dalla conquista dell'Europeo

L'Italia torna in campo a distanza di un mese e mezzo dalla vittoria dell'Europeo 2020. Gli azzurri sono attesi alla prima uscita da campioni d'Europa. Il Commissario Tecnico Roberto Mancini conferma il blocco con cui si è imposto a Wembley al termine di una durissima sfida contro l'Inghilterra. L'avversario di stasera sarà la Bulgaria in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar nel 2022. Queste le formazioni scelte dai due CT: