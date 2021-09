Italia-Bulgaria, probabili formazioni

Cinquantatré giorni dopo la ‘Notte Magica’ di Wembley, oggi (ore 20.45 – diretta su Rai 1) a Firenze la Nazionale tornerà in campo

Luci a Firenze questa sera per il ritorno in campo dopo cinquantatré giorni dell'Italia campione d'Europa che ospiterà la Bulgaria per il match valido per qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. L'Italia guida il gruppo del girone C a punteggio pieno grazie ai successi contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania ottenuti nelle prime tre partite. Per i bulgari, invece, un solo punto ottenuto nelle prime tre gare. Venduti più di 9.000 spettatori (la capienza prevista è di circa 19.000) ma oggi potrebbe avere una impennata.Verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Francesco Morini: gli Azzurri indosseranno anche il lutto al braccio per onorare la scomparsa dell’ex difensore della Nazionale, morto ieri all’età di 77 anni. E prima del match la UEFA consegnerà il cap per il raggiungimento delle 100 presenze in Nazionale a Leonardo Bonucci, che aveva già ricevuto una targa celebrativa dal presidente federale Gabriele Gravina prima dell’amichevole con San Marino disputata lo scorso 28 maggio a Cagliari.