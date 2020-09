Italia, buone notizie: si scala la classifica del Ranking

L’Italia di Roberto Mancini piace. Bel gioco e risultati non solo sul campo. Infatti, dal recente aggiornamento del Ranking Fifa, arrivano ottime notizie con gli azzurri che sono stati capaci di scalare una posizione dopo le partite di Nations League.

Italia: il Ranking migliora

In seguito al pareggio con la Bosnia, a Firenze, e alla vittoria sull’Olanda, ottenuta ad Amsterdam, la Nazionale italiana di Roberto Mancini scala una posizione nel ranking Fifa e raggiunge il 12esimo posto. In ottica sorteggi dei gironi per il Mondiale 2022 in Qatar, si tratta di una buona notizia per gli azzurri dato che, escludendo le Nazionali che non fanno parte dell’Europa, l’Italia sarebbe al settimo posto.

Queste le prime 15 Nazionali con Le prime quattro che vedono il proprio punteggio invariato.

1) Belgio 1773 punti

2) Francia 1744 punti

3) Brasile 1712 punti

4) Inghilterra 1664 punti

5) Portogallo 1653 punti (+2)

6) Uruguay 1645 punti (-1)

7) Spagna 1642 punti (+1)

8) Croazia 1628 punti (-2)

9) Argentina 1623 punti

10) Colombia 1622 punti

11) Messico 1621 punti

12) Italia 1612 punti (+1)

13) Paesi Bassi 1603 punti (+1)

14) Germania 1602 punti (+1)

15) Svizzera 1600 punti (-3)

