Italia, cancellati i brutti ricordi del 2008 con la Spagna

Ieri l'Italia ha battuto la Spagna 5-3 dopo i calci di rigore mentre nel 2008 avevano vinto gli spagnoli

Italia-Spagna è ormai una classica delle sfide ai Campionati Europei. Per il quarto Europeo consecutivo gli azzurri e le furie rosse si sono affrontate e per la seconda volta la sfida si protrae ai calci di rigore. Ieri sera per fortuna sono stati gli azzurri ad avere la meglio, ma nel 2008 le cose andarono nella maniera opposta. La Spagna, affrontata dall'Italia guidata da Roberto Donadoni, era una squadra giovane e all'inizio del ciclo vincente. L'Italia aveva assenze importanti e pesanti, Cannavaro infortunato e Gattuso e Pirlo squalificati nella precedente partita.