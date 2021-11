Italia, Cannavaro: “L’errore di Jorginho ha condizionato gli azzurri”

Fabio Cannavaro analizza il momento della Nazionale italiana costretta a cercare il pass per Qatar 2022 ai playoff

L'Italia dovrà conquistare la qualificazione al Mondiale 2022 attraverso i playoff. Questo è l'amaro verdetto della fase a gironi, che hanno visto gli azzurri chiudere al secondo posto nel proprio raggruppamento alle spalle della Svizzera. Fatali i due rigori falliti da Jorginho, l'ultimo proprio contro gli svizzeri nella gara di ritorno a tempo ormai scaduto. Quell'errore sarebbe stata la chiave in senso negativo per gli azzurri, come ha sottolineato l'ex capitano Fabio Cannavaro in un'intervista rilasciata a Il Mattino: "Il rigore sbagliato da Jorginho con la Svizzera ha condizionato ogni cosa. Aver gettato al vento la qualificazione in pugno è stata una mazzata terribile: non ha messo k.o. solo chi ha sbagliato, ma tutti. Andare a Belfast sapendo che non solo dovevi vincere ma anche facendo due o tre gol non ci ha aiutato. E così ne è uscita fuori una prova negativa".